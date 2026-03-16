Unterföhring (ots) -They love to entertain us: Bei "TV total" wollten Sebastian Pufpaff und Klaas Heufer-Umlauf in der vergangenen Folge auf der Straße in Erfahrung bringen, wer von ihnen im deutschen Fernsehen für gutes Entertainment steht. Klaas Heufer-Umlauf? ("Kann ich mir kein Urteil erlauben, den habe ich noch nie in größerem Ausmaß gesehen.") Oder würden die Passanten eher bei Sebastian Pufpaff einschalten? ("Na ja, wenn ich denn muss..."). Jetzt geben die beiden Moderatoren in "EXPERTE FÜR ALLES" (Dienstag, 21:25 Uhr, ProSieben) alternative Unterhaltungstipps für den Alltag.Wie lässt sich die Bildschirmzeit am eigenen Device reduzieren, ohne auf die Entertainment-Perlen verzichten zu müssen? Welche Inhalte reichen aus, um nicht unter FOMO zu leiden, aber dennoch mitreden zu können? Gemeinsam sondieren TV-Experte Sebastian Pufpaff und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstagabend den Bewegtbild-Content und suchen Antworten auf diese Frage einer Zuschauerin. Kommt Klaas seinem Ziel, "EXPERTE FÜR ALLES" zu werden, wieder ein Stück näher?"EXPERTE FÜR ALLES" - immer dienstags, um 21:25 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6236148