

EQS-Media / 16.03.2026 / 11:00 CET/CEST

Paris/Hamburg, 16.03.2026 - Nach Bekanntgabe seines Ausscheidens bei Décibels Productions gründet Pierre-Alexandre Vertadier in Partnerschaft mit CTS EVENTIM, Europas führendem Ticketing und Live Entertainment Anbieter und Nummer zwei weltweit, das neue Promoter-Unternehmen PAV Prod. Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt in der strategischen Weiterentwicklung der EVENTIM LIVE Gruppe in Frankreich - einem der wichtigsten europäischen Märkte für Kultur und Live Entertainment. Als Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und europaweiter Präsenz steht CTS EVENTIM für seine klare Strategie im Live Entertainment: langfristige Partnerschaften, kulturelle Nähe zu den lokalen Märkten und nachhaltiges Wachstum aus Europa heraus. Mit PAV Prod stärkt die Gruppe ihre Position in einem der einflussreichsten Länder des Live Entertainments. Pierre-Alexandre Vertadier zählt zu den erfahrensten und angesehensten Managern der französischen Live-Branche. Nach zehn Jahren bei den Plattenlabels Delabel und EMI France sowie neun Jahren an der Seite von Thierry Suc bei TS3 wechselte er 2014 zu Décibels Productions, einer Tochter von Warner Music France. In den vergangenen zwölf Jahren baute er zahlreiche Künstler auf, brachte viele große Tourneen auf die Bühne, prägte damit maßgeblich den französischen Live-Markt und förderte das nationale Repertoire. Mit PAV Prod schafft Pierre-Alexandre Vertadier eine neue Plattform für die nachhaltige Entwicklung von Künstlern sowie hochwertige Live-Produktionen - mit besonderem Fokus auf die außergewöhnlich starke Musikszene Frankreichs. Darüber hinaus wird PAV Prod künftig auch ausgewählte Produktionen von EVENTIM LIVE sowie international entwickelte Shows und Tourneen für das französische Publikum realisieren. Durch die Partnerschaft mit CTS EVENTIM wird PAV Prod Teil eines europäischen und global agierenden Unternehmens, das internationale Tourmöglichkeiten, strategische Investitionen und operative Exzellenz bietet. Die Zusammenarbeit reflektiert die globale Wachstumsstrategie von CTS EVENTIM für seine Promoter-Gruppe EVENTIM LIVE: führende Veranstalter zu stärken und sie zugleich in ein internationales Netzwerk zu integrieren. Pierre-Alexandre Vertadier, Präsident, PAV Prod: "Nach zwölf Jahren an der Spitze von Décibels Productions freue ich mich sehr, mit PAV Prod ein neues Kapitel zu beginnen. Die Partnerschaft mit einer europäischen Live Entertainment Gruppe, die Unternehmergeist und langfristige kulturelle Entwicklung fördert, schafft ideale Voraussetzungen, um Projekte nachhaltig zu realisieren. Unser Ziel ist es, französische Künstlerinnen und Künstler zu stärken, das nationale Repertoire weiterzuentwickeln und Projekte umzusetzen, die sowohl in Frankreich als auch international Resonanz erzeugen." Dr. Frithjof Pils, Managing Director, EVENTIM LIVE: "Pierre-Alexandre Vertadier gehört zu den profiliertesten Promotern im französischen Markt. Seine Erfolgsbilanz, sein künstlerisches Gespür und sein weitreichendes Netzwerk innerhalb der Branche machen ihn zu einem herausragenden Partner. Innerhalb der EVENTIM LIVE Gruppe arbeiten wir mit starken Entrepreneurs zusammen, die ihre Märkte mit klarer strategischer Ausrichtung sowie ökonomischem Anspruch weiterentwickeln und zugleich von der Stabilität und internationalen Reichweite eines globalen Unternehmens profitieren. Frankreich ist einer der zentralen Märkte im internationalen Live-Entertainment - und das französische Musikrepertoire ist weltweit einzigartig. Umso mehr freuen wir uns, diesen Schritt gemeinsam zu gehen." ÜBER CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - mobil, online und stationär. Laut dem "Global Promoter Ranking 2025" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro. CORPORATE COMMUNICATIONS - CTS EVENTIM Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de

INVESTOR RELATIONS - CTS EVENTIM Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de

PRESSEKONTAKT - PAV PROD Thierry Messonnier

The Publicists

thierry@thepublicists.fr



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Datei: Bild - Pierre-Alexandre Vertadier



Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Schlagwort(e): Unternehmen



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