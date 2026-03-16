Die Allianz-Aktie hat sich von ihrem jüngsten Tief leicht erholt, notiert aktuell bei 354 € und tendiert aktuell seitwärts. Ist die Gelegenheit immer noch günstig, bei der Dividenden-Perle zuzuschlagen? Ein kühnes Kursziel Während sich die Allianz-Aktie seit fünf Handelstagen kaum vom Fleck bewegt, sagt ein Analyst kühne künftige Kursentwicklungen voraus. Die Privatbank Berenberg hat am vergangenen Donnerstagabend zwar ihre Einstufung auf "Buy" belassen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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