Im europäischen Bankensektor bahnt sich ein milliardenschwerer Machtkampf an. Ein großes Institut will seinen Einfluss massiv ausbauen und legt dafür ein Angebot über 35 Milliarden Euro vor. Die Transaktion könnte die Kräfteverhältnisse in der Branche dauerhaft verändern.Strategischer Vorstoß über die 30 Prozent-Marke UniCredit hat ein Übernahmeangebot im Umfang von rund 35 Milliarden Euro abgegeben, um seinen Anteil an einem bedeutenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de