Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH



16.03.2026 / 12:25 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 16.03.2026 Kursziel: 26,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Vorläufige Zahlen 2025 operativ über unseren Erwartungen



Die vorläufigen Zahlen der GESCO SE für das Geschäftsjahr 2025 bewegten sich beim Umsatz im oberen Bereich und beim Ergebnis am oberen Rand der aktuellen Guidance. Diese musste kürzlich ergebnisseitig nochmals angepasst werden, da die Bergische Edelstahlwerke GmbH, die aus den Ende 2024 verkauften Doerrenberg-Geschäftsbereichen Gießerei und Stahlwerk resultiert, Insolvenz angemeldet hat, was Wertberichtigungsbedarf bezüglich noch mit 6,3 Mio. Euro valutierender Verkäuferdarlehen auslöste.



Dies ist einerseits ein überraschender, schmerzhafter Schlag für die ohnehin den Herausforderungen des anhaltend widrigen makroökonomischen Umfelds ausgesetzte Wuppertaler Industriegruppe. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wie richtig und wichtig die seinerzeitige Trennung von den beiden bereits seit Jahren defizitären Doerrenberg-Geschäftsbereichen war.



Die notwendigen Wertberichtigungen, gegenläufige Steuereffekte sowie weitere Einmaleffekte belasten das Nettoergebnis 2025 per Saldo mit 2,6 Mio. Euro. Auf entsprechend bereinigter, operativer Basis hätte es bei 12,5 Mio. Euro gelegen, womit der ursprüngliche Prognosekorridor von 13 bis 17 Mio. Euro nur leicht unterschritten worden wäre.



Die ohnehin schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich nun durch die hohen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Iran-Kriegs und dessen Auswirkungen auf Energiepreise und Konjunktur noch zusätzlich verschärft, so dass sich die konjunkturellen Aussichten aktuell weiter verhalten darstellen.



Gleichwohl bleiben wir zuversichtlich, dass die Wuppertaler Industriegruppe im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) in Summe dem herausfordernden Umfeld trotzen und stetig profitabel wachsen kann.



Insgesamt empfehlen wir daher unverändert bei einem Kursziel von 26,00 Euro vor allem dem mittel- bis längerfristig orientierten Anleger, sich über den "Kauf" der unseres Erachtens deutlich unterbewerteten Aktie an dem potenzialstarken GESCO-Portfolio mit markt- und technologieführenden Unternehmen des industriellen Mittelstands zu beteiligen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2026-03-16_GESCO

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de



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