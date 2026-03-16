Die italienische UniCredit wagt einen neuen Vorstoß bei der Commerzbank. Mit einem überraschend niedrigen Angebot will die italienische Großbank ihre Beteiligung über 30 Prozent erhöhen. Anleger hoffen auf ein aufgebessertes Angebot. Die italienische Großbank UniCredit unternimmt einen neuen Anlauf im Ringen um die Commerzbank. Am Montag kündigte das Institut ein unaufgefordertes Angebot an, um seine Beteiligung an dem deutschen Geldhaus über die Marke von 30 Prozent zu erhöhen. Damit versucht UniCredit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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