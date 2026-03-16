Unterföhring (ots) -Der 19-jährige Sidad aus dem Irak ist ein Musterbeispiel für gelungene Integration: Er spricht fließend Deutsch, spielt Fußball bei Eintracht Stadtallendorf (Hessen) und hat einen Ausbildungsplatz beim Uniklinikum Marburg. Trotzdem drohte ihm die Abschiebung. Paul Ronzheimer will verstehen, warum jemand wie Sidad Deutschland verlassen soll und gleichzeitig eine schwerkriminelle Großfamilie aus Syrien viel zu lange nicht ausgewiesen wurde - in "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" am Dienstag, 17. März, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Knallhart zurückweisen, mehr abschieben - die Bundesregierung hat 2025 ein klares Ziel formuliert: die sogenannte Migrations-Wende. Ronzheimer zieht erste Bilanz und macht den Test: Wie schwer ist es inzwischen, mit einem Transporter über die Grenze zu fahren? Was ist mit integrierten, berufstätigen Zuwanderern, die plötzlich ausgewiesen werden? Wo steht Deutschland bei der Migrations-Wende? Im anschließenden Talk konfrontiert Paul Ronzheimer den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt mit seinen Recherchen."Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?", Thema "Migration", am Dienstag, 17. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Produziert wird die Reihe von i&u Studios GmbH im Auftrag von SAT.1.Pressekontakt:Sandra MohrCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1121email: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6236495