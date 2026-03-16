DJ PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leverkusen (pta000/16.03.2026/12:30 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Alberto Weisser 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bayer Aktiengesellschaft b) LEI 549300J4U55H3WP1XT59 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Aktie Art des Instruments Kennung DE000BAY0017 b) Art des Geschäfts Sonstiges Kauf im Rahmen der Selbstverpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder zum Erwerb von Bayer AG-Aktien. c) Preis(e) Volumen 39,225 EUR 60.014,25 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 39,225 EUR 60.014,25 EUR e) Datum des Geschäfts 13.03.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)
(Ende)
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Aussender: Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 214 30-72704 E-Mail: ir@bayer.com Website: www.bayer.com ISIN(s): DE000BAY0017 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX (Regulierter Markt)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1773660600013 ]
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March 16, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)