Frankfurt/Mailand - Die italienische Grossbank Unicredit treibt mit einem Übernahmeangebot die Commerzbank vor sich her und will Gespräche am Verhandlungstisch erzwingen. «Unsere Botschaft an die Commerzbank heute ist: Es ist jetzt an der Zeit, zu sprechen», sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel in einer Telefonkonferenz. Orcel kündigte an, in den kommenden Wochen einen «konstruktiven Dialog mit der Commerzbank und ihren Stakeholdern» führen zu wollen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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