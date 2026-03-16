Die italienische UniCredit macht Ernst: In den kommenden Tagen wird ein finales Umtauschangebot erwartet. Für Anleger mit Commerzbank-Derivaten im Depot könnte das erhebliche Konsequenzen haben. DER AKTIONÄR zeigt, was bei ihnen nun gemacht werden muss.Für die meisten Derivate dürfte die Situation eher nachteilig sein. Der Grund liegt in der impliziten Volatilität - also der erwarteten Schwankungsbreite. Diese liegt bei der Commerzbank aktuell bei den Juni-Optionen bei rund 44 Prozent, bei UniCredit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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