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EcoGraf Limited: Partnerschaft mit taiwanesischem Unternehmen Long Time Technology



16.03.2026 / 13:30 CET/CEST

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16. März 2026 Partnerschaft mit taiwanesischem Unternehmen Long Time Technology Entwicklung von EcoGraf HFfree-Reinigungsanlagen in Südostasien und Taiwan EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung ("MoU") mit Long Time Technology Co., Ltd. ("LTT") (TPEx: 6555), einem in Taiwan ansässigen Unternehmen für Batteriematerialien und Anodentechnologie1, unterzeichnet hat, um bei der Entwicklung von EcoGrafs HFfree-Reinigungstechnologie, bei Abnahmevereinbarungen sowie beim Ausbau der Batterieanodenaktivitäten von EcoGraf in Südostasien und Taiwan zusammenzuarbeiten. Wichtigste Highlights Großaktionär von LTT ist Foxconn 2 , ein bedeutender Zulieferer von Apple Inc., der aktiv neue Energiesektoren erschließt

Partnerschaft zur Integration von EcoGrafs patentierter HFfree-Reinigungstechnologie in die Anoden-Lieferkette von LTT in Südostasien und Taiwan

LTT wird die Naturgraphit-Anodenprodukte von EcoGraf für den Einsatz in seiner globalen Lieferkette für Batteriefabriken außerhalb Chinas prüfen

Die Investition umfasst die Prüfung einer Joint-Venture-Struktur (JV) für die Errichtung von Reinigungsanlagen

Die Parteien werden Gespräche über Abnahmevereinbarungen und Investitionen führen, um die nachgelagerten Entwicklungen von EcoGraf und die Expansion von Epanko zu unterstützen Die Absichtserklärung ist strategisch wichtig und verbindet EcoGraf mit einem Downstream-Partner, der die HFfree-Reinigungstechnologie und die Kosteneffizienz von EcoGraf nutzt und davon profitiert. Im Rahmen der Absichtserklärung beabsichtigen die Parteien, Gespräche über Abnahmevereinbarungen und Investitionen aufzunehmen, um den Ausbau der HFfree-Reinigungsanlagen von EcoGraf in Südostasien und Taiwan zu unterstützen. LTT wird technische Spezifikationen für Anodenmaterialien für Elektrofahrzeuge sowie geschätzte jährliche Mengenanforderungen bereitstellen. Die Zusammenarbeit umfasst zudem die gemeinsame Bewertung der Materialleistung, einen Vergleich mit Marktalternativen sowie die Vereinbarung potenzieller Joint-Venture-Strukturen für die Reinigungsanlagen. Die Partnerschaft nutzt die LTTs Position innerhalb des Ökosystems der Batterieindustrie und bietet potenziellen Zugang zu Tier-1-OEMs und Batterie-Lieferketten. Durch die Kombination von EcoGrafs umweltfreundlicher HFfree-Technologie mit den Entwicklungsplattformen von LTT hat die Partnerschaft das Potenzial, die Einführung der Naturgraphitprodukte und der Reinigungstechnologie von EcoGraf in kommerziellen Lithium-Ionen-Batterieanwendungen zu beschleunigen, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu verbessern und das Wachstum nachhaltiger Anodenlösungen weltweit zu unterstützen. Strategische Bedeutung - Verknüpfung der Lieferkette in der Batterieindustrie LTT arbeitet seit über siebzehn Jahren mit Industriepartnern im taiwanesischen Elektronik- und Batterie-Ökosystem zusammen. Als börsennotiertes Unternehmen im Besitz von Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.) spielt LTT eine entscheidende Rolle für die Zusammenarbeit in diesem Ökosystem. Durch die Zusammenarbeit mit LTT wird erwartet, dass EcoGraf einen potenziellen Zugang zu Tier-1-Technologie- und EV-OEM-Lieferketten erhält, insbesondere für Märkte, die der Beschaffung von Batteriematerialien außerhalb Chinas Priorität einräumen. Andrew Spinks, Geschäftsführer von EcoGraf, erklärte: "Diese Absichtserklärung ist ein bedeutender Schritt zur Weiterentwicklung von EcoGrafs globaler Anodenstrategie. Die außerhalb Chinas angesiedelte Batterieplattform von LTT bietet in Verbindung mit ihrer potenziellen Anbindung an die Lieferkette von Foxconn einen äußerst attraktiven Zugang zu Tier-1-OEM-Märkten. Durch die Integration unserer EcoGraf HFfree-Technologie in die Lieferkette von LTT und die Erforschung gemeinsamer globaler Produktionsstätten wollen wir eine wettbewerbsfähige, nachhaltige Lösung für die Anodenversorgung der globalen Märkte etablieren." Wayne Yen, CEO von LTT, kommentierte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit EcoGraf zur Bewertung ihrer HFfree-Produkte aus Naturgraphit. Diese Vereinbarung bietet die Gelegenheit, unsere Lieferkettenlösungen zu stärken und Synergien bei der Entwicklung von Batteriematerialien zu erkunden. Die Technologie von EcoGraf entspricht den Anforderungen unseres globalen Kundennetzwerks, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Partner im Ökosystem der Batterieindustrie, und wir freuen uns darauf, die technischen Bewertungen voranzutreiben und mögliche zukünftige kommerzielle Gespräche zu führen." Das rasante Wachstum der KI beschleunigt zudem den weltweiten Einsatz von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) zur Unterstützung erneuerbarer Energien und der Netzstabilität. Mit der steigenden Kapazität von BESS wird die Nachfrage nach hochwertigem Graphit, das für Lithium-Ionen- und neue Batterietechnologien von entscheidender Bedeutung ist, voraussichtlich erheblich zunehmen, was die Bedeutung einer sicheren, langfristigen Versorgung mit Anodengraphit unterstreicht. Die Absichtserklärung sieht die Unterzeichnung formeller und verbindlicher Dokumente vor, sobald weitere Arbeiten abgeschlossen sind. Das Unternehmen wird den Markt über die Fortschritte dieser Partnerschaft auf dem Laufenden halten. Nachweise Anm. 1: Siehe https://www.lttech.com.tw/ Anm. 2: Siehe https://www.foxconn.com/us Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Mitteilung stellen Aussagen über Absichten, künftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese künftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hierin dargestellt oder impliziert wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge tatsächlich erzielt werden. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



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