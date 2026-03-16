Für den effizienten Antrieb von Elektrofahrzeugen werden zunehmend Leistungsbauelemente aus Siliziumkarbid (SiC) eingesetzt. Denn: Die Bauteile müssen klein sein, dürfen aber nur geringe Leistungsverluste haben. Genau das bieten die SiC-basierten "TRCDRIVE pack'"-Module des Leistungshalbleiterherstellers ROHM. Bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen (xEVs) ist die Reichweite das Dauerthema schlechthin. Eine Schlüsselrolle kommt hier dem Wechselrichter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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