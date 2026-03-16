© Foto: Marcus Brandt/dpaDie EU genehmigt erstmals eine perioperative Immuntherapie gegen frühen Magenkrebs. Studiendaten von AstraZeneca zeigen deutlich bessere Überlebenschancen für Patienten.Die Europäische Kommission hat dem Krebsmedikament Imfinzi von AstraZeneca eine neue Zulassung erteilt. Die Immuntherapie darf künftig in der Europäischen Union zur Behandlung von Erwachsenen mit resezierbarem Magenkrebs sowie Krebs am gastroösophagealen Übergang eingesetzt werden. Das Präparat wird dabei mit der Standardchemotherapie FLOT kombiniert und sowohl vor als auch nach einer Operation eingesetzt. Anschließend erhalten Patienten eine alleinige Behandlung mit dem Wirkstoff Durvalumab. Die Entscheidung folgt einer …Den vollständigen Artikel lesen
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