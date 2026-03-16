Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) auf vorläufiger Basis aufgrund von Wertberichtigungen, gegenläufiger Steuereffekte und Einmaleffekten eine Belastung beim Nettoergebnis von 2,6 Mio. Euro erlitten. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen beim Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter 9,9 Mio. Euro (GJ 2024: 4,4 Mio. Euro) erreicht, was am oberen Ende der im Februar auf 7 bis 10 Mio. Euro gesenkten Ergebnisrange liege. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld sei durch die hohen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Iran-Kriegs und dessen Auswirkungen auf Energiepreise und Konjunktur noch zusätzlich verschärft worden. Gleichwohl bleibe der Analyst zuversichtlich, dass die Wuppertaler Industriegruppe im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) in Summe dem herausfordernden Umfeld trotzen und stetig profitabel wachsen könne. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 26,00 Euro und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.03.2026, 14:00 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 16.03.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

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