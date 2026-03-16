© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comMeta will bis zu 16.000 Stellen abbauen - ausgerechnet während der Konzern Milliarden in KI pumpt. Was wie ein Widerspruch klingt, ist für Investoren ein klares Signal.Bis zu 16.000 Jobs könnten bei Social-Media-Gigant Meta wegfallen - und genau diese Größenordnung macht den Fall für Anleger so brisant. Denn die möglichen Kürzungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Konzern seine Ausgaben für künstliche Intelligenz kräftig hochfährt. Nach Einschätzung von Jefferies wäre das deshalb weit mehr als ein gewöhnliches Sparprogramm: Es wäre ein Hinweis darauf, dass KI bei Meta bereits messbare Produktivitätsgewinne liefert. Auslöser ist ein Reuters-Bericht, wonach der Facebook-Mutterkonzern …Den vollständigen Artikel lesen
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