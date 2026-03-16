Der chinesische E-Auto-Markt zeigt wieder Lebenszeichen. An der Börse in Hongkong markierte BYD am heutigen Montag ein deutliches Ausrufezeichen: Die Aktie des Branchenprimus kletterte um bis zu 7,8 Prozent - der stärkste Tagesgewinn seit 13 Monaten. Damit setzte sich der Konzern an die Spitze des Hang Seng Tech Index. Auch die Konkurrenz zog nach: Nio und Xiaomi legten jeweils rund fünf Prozent zu.Hinter dem Kursanstieg steckt eine konkrete Nachricht. Medienberichten zufolge hat das BYD-Werk in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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