Positive Studiendaten für den Wirkstoff Finerenon rücken Bayer erneut in den Fokus der Anleger. Die Ergebnisse einer Phase drei Studie zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen ohne Diabetes nähren Erwartungen an zusätzliches Wachstum im Pharmageschäft.Finerenon erweitert mögliche Einsatzgebiete Bayer hat neue klinische Daten zu seinem Wirkstoff Finerenon veröffentlicht und damit einen wichtigen Schritt für die Pharmasparte signalisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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