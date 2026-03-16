Kommentar: Solar und Wind - ja! Doch Kohle statt moderner Atomkraft ist ein gigantischer Irrweg, der dem Klima und dem Wohlstand schadet, sowie eine schnelle Aufholjagd im Bereich Künstliche Energie verhindert."Es ist Sommer und es ist heiß, da esse ich ein Zitroneneis. Kostet es auch teures Geld, Zitroneneis ist meine Welt." Mit diesem "Ärzte"- Song im Walkman kaufte ich 1984 im Schwimmbad für 24 Pfennig (0,12 Euro) ein Eis. 20 Jahre später kostete es dann 50 Cent - und Grünen-Chef Trittin versprach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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