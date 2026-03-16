Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in unsicheren Börsenzeiten suchen Anleger verständlicherweise vermehrt nach Stabilität fürs Depot. Ein exemplarischer Sektor, der sich seit Jahrzehnten als vergleichsweise krisenresistent erweist, ist dabei die Systemgastronomie. Denn egal, wie die Konjunktur läuft: Gegessen, getrunken - und dabei auch noch gespart - wird immer. Zwei Schwergewichte ragen hier besonders heraus: die US-Champions McDonald's und Yum! ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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