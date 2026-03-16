Beschleunigung der Multi-Branding-Strategie in der ästhetischen Medizin mit globaler Präsenz in Tokios Nobelviertel

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), eine Management-Dienstleistungsorganisation, die eine breite Palette an Franchise-Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen betreibt, gab heute die Eröffnung ihrer Flagship-Location "NEO Skin Clinic" im Tokioter Stadtteil Ginza, einem weltweit als Zentrum für Medizintourismus bekannten und wettbewerbsintensiven Stadtteil, am Samstag, dem 28. März 2026, bekannt.

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SBC Medical Announces Opening of Brand Flagship "NEO Skin Clinic Ginza."

Die Ginza-Flagship-Location, die sich in bester Lage in der Nähe von GINZA SIX befindet, wird spezielle VIP-Räume für Executive-Kunden und die wachsende Zahl internationaler Patienten bieten und damit die globale Präsenz der Marke stärken. Unter Nutzung seines soliden Netzwerks aus 283 Partnerkliniken (Stand: Dezember 2025) und umfangreicher klinischer Daten verfolgt SBC Medical seine Multi-Branding-Strategie weiter, um den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Nach der erfolgreichen Validierung des Geschäftsmodells in der im April 2025 eröffneten Ebisu-Klinik soll das neue Flagship in Ginza die Umsatzbasis der Gruppe weiter diversifizieren und die Rentabilität durch ein Dienstleistungsmodell mit hoher Wertschöpfung steigern.

Der Sektor der ästhetischen Medizin erlebt derzeit einen rasanten Wandel, der durch die kontinuierliche Entwicklung neuer Behandlungsgeräte und Formulierungen vorangetrieben wird und das Bewusstsein sowie die Nachfrage der Verbraucher steigert. Moderne Patienten verlangen zunehmend nach den neuesten Technologien und legen bei hochwertigen Kosmetika denselben Anspruch an Qualität an. Um dieser Marktdynamik gerecht zu werden, nutzt die NEO Skin Clinic das ausgedehnte globale Netzwerk des Unternehmens und seine ausgezeichneten Beziehungen zu Medizinprodukteherstellern, um ein erstklassiges, regelmäßig aktualisiertes Behandlungsangebot aufrechtzuerhalten. Die Marke bietet eine nachhaltige, zugängliche Preisstruktur, die internationalen Standards entspricht, einschließlich derer in Südkorea, um den steigenden Erwartungen der Patienten sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht zu werden.

Doch die NEO Skin Clinic überzeugt nicht nur mit modernster Technologie, sondern vor allem durch einen eigens entwickelten Behandlungsansatz, der wissenschaftliche Präzision mit objektiven Daten aus dem Hautdiagnosesystem VISIA verbindet. Um technische Exzellenz sicherzustellen, hat die Marke Dr. Nariaki Miyata, eine führende Autorität auf dem Gebiet der ästhetischen Dermatologie in Japan, und Dr. Youn Seongjae, Representative Director der Leaders Dermatology Clinic in Südkorea, als technische Berater berufen. Durch die Integration fortschrittlicher klinischer Erkenntnisse aus Japan und Südkorea hat SBC Medical ein Schulungssystem von Weltklasse für seine Ärzte und Mitarbeiter etabliert.

Angesichts des weltweit zunehmenden Interesses an nicht-invasiven Behandlungen und an Lebensqualität konzentriert sich SBC Medical weiterhin darauf, seine führende Position im Inland zu festigen und seine internationale Expansion voranzutreiben.

Das Unternehmen plant, seine Präsenz bis Ende 2026 auch auf die Regionen Nagoya und Kobe auszuweiten, um ein nachhaltiges Wachstum und eine langfristige Steigerung des Unternehmenswertes zu erreichen.

Botschaft von Soichiro Morikawa, M.D., Director

Ich denke, dass die Essenz der ästhetischen Medizin nicht nur in der "Behandlung" selbst liegt, sondern in einer präzisen "Diagnose" und einer "Behandlung", die das Endergebnis entscheidend beeinflusst. Jeder Kunde ist einzigartig Hautzustand, Fettverteilung, Muskelbewegungen und der Alterungsprozess sind von Person zu Person unterschiedlich. Daher habe ich in der NEO Skin Clinic Ginza höchste Priorität darauf gelegt, Behandlungsstrategien auf Basis fundierter medizinischer Erkenntnisse zu entwickeln, bei denen sowohl der momentane Zustand des Kunden als auch zukünftige physiologische Veränderungen berücksichtigt werden. Ganz gleich, ob wir injizierbare Therapien oder moderne energiebasierte Geräte einsetzen: Um natürliche und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, ist ein tiefgreifendes Verständnis der Eigenschaften jeder Behandlungsmethode erforderlich, die zum optimalen Zeitpunkt und in der richtigen Kombination angewendet werden muss. Meinem Anspruch ist es, ästhetische Dermatologie anzubieten, die über subjektive Intuition hinausgeht und sich stattdessen auf eine evidenzbasierte Behandlung konzentriert, um langfristige Schönheit und harmonische Gesichtszüge zu gewährleisten.

Informationen rund um die Klinik

Öffnungszeiten: 10:00 AM 7:00 PM

Feste Ruhetage: Montag und Donnerstag

Adresse: 3. Stock, Hulic Ginza Wall Building, 6-13-16 Ginza, Chuo-ku, Tokio 104-0061, Japan

Erreichbarkeit:

2 Gehminuten vom Ausgang A1 des Bahnhofs Higashi-ginza (Tokyo Metro, Linie Hibiya)

3 Gehminuten vom Ausgang A5 des Bahnhofs Ginza (Tokyo Metro, Linien Ginza und Hibiya)

Telefon: 0120-217-498 (gebührenfrei innerhalb Japans)

Offizielle Website: https://www.sbc-neoskinclinic.jp/

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine Management-Dienstleistungsorganisation, die eine breite Palette an Franchise-Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen betreibt, einschließlich fortschrittlicher ästhetischer Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Behandlung von Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verfügt über ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine globale Präsenz, vor allem in den Vereinigten Staaten und Asien, sowohl durch eigene Niederlassungen als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv aus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq gelistet und im Juni 2025 in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex des US-Aktienmarktes. Geleitet von ihrem Unternehmenszweck "Durch medizinische Innovation zum Wohl der Menschen weltweit beitragen" bietet die SBC Medical Group Holdings Incorporated sichere, bewährte und hochwertige medizinische Dienstleistungen an und untermauert ihren guten Ruf, den sie international in Bezug auf Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung genießt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://sbc-holdings.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Bei zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich nicht um historische Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern lediglich um die Meinung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Leistungen, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeitigen Erwartungen des Unternehmens wider, unter anderem im Hinblick auf die Pläne und Strategien des Unternehmens zur Produkteinführung, das Umsatz- und Gewinnwachstum sowie die Geschäftsaussichten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "zieht in Betracht", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "rechnet mit", "potenziell", "zielt darauf ab" oder "hofft" oder der Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Das Unternehmen rät Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell sind und mit verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Veränderungen der Umstände verbunden sind, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den aktuellen Erwartungen führen können, können von Zeit zu Zeit auftreten, und das Unternehmen ist nicht in der Lage, alle diese Faktoren vorherzusagen. Zu derartigen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderen Stellen in den Unterlagen aufgelistet sind, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht hat und die auf der Website der SEC verfügbar sind unter www.sec.gov.

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Contacts:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui Head of IR Department; E-Mail: ir@sbc-holdings.com

Akiko Wakiyama Chief Public Relations Officer; E-Mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (US-Zeit)

Bill Zima Managing Partner; E-Mail: bill.zima@icrinc.com