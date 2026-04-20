SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("das Unternehmen"), eine Management-Services-Organisation, die zahlreiche Franchise-Unternehmen in diversen medizinischen Bereichen betreibt, gab heute die Preisfestsetzung für die garantierte Zweitplatzierung von 3.100.000 Stammaktien des Unternehmens durch Dr. Yoshiyuki Aikawa ("Selling Stockholder", verkaufender Aktionär) zum Ausgabepreis von 3,25 US-Dollar pro Aktie bekannt. Darüber hinaus hat der Selling Stockholder den Emissionsbanken eine Optionsfrist von 45 Tagen für den Erwerb von bis zu weiteren 465.000 Stammaktien des Unternehmens eingeräumt. Die Emission wird voraussichtlich am oder um den 21. April 2026 vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen enden.

Das Unternehmen verkauft im Rahmen der Emission keine seiner Stammaktien. Alle Erlöse aus der Emission gehen an den Selling Stockholder.

Maxim Group LLC agiert als alleiniger Konsortialführer und Roth Capital Partners als Co-Manager für die Emission.

Die Emission erfolgt gemäß der für gültig erklärten Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-3 einschließlich eines Basisprospekts, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") eingereicht wurden. Die Emission erfolgt ausschließlich mittels eines bei der SEC eingereichten Prospektnachtrags und des zugehörigen Prospekts. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und der zugehörige Prospekt hinsichtlich der Emission wurden bei der SEC eingereicht. Bevor Sie investieren, sollten Sie den vorläufigen Prospektnachtrag und den zugehörigen Prospekt sowie weitere vom Unternehmen bei der SEC eingereichte Dokumente vollständig lesen, um umfassendere Informationen zum Unternehmen und zur Emission zu erhalten. Der vorläufige Prospektnachtrag und der zugehörige Prospekt enthalten wichtige, detaillierte Information zum Unternehmen und zur Emission. Sie können diese und die anderen vorstehend genannten Dokumente sowie den endgültigen Prospektnachtrag, wenn dieser verfügbar ist, kostenlos von der SEC-Website www.sec.gov abrufen. Alternativ sind Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Prospekts sowie des endgültigen Prospektnachtrags, wenn dieser verfügbar ist, auch per Anfrage bei Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, Attention: Syndicate Department, oder telefonisch unter (212) 895-3745 oder per E-Mail an syndicate@maximgrp.com.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es darf kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder im Geltungsbereich einer Rechtsordnung erfolgen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung gesetzwidrig wäre.

Informationen zu SBC Medical

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine Management Services Organisation, die zahlreiche Franchise-Unternehmen im medizinischen Bereich betreibt. Dazu gehören fortschrittliche ästhetische Gesundheitsbehandlungen, Dermatologie, Orthopädie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, Gynäkologie, Zahnheilkunde, Behandlungen gegen Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen managt mehrere Klinik-Marken und weitet aktiv seine globale Präsenz aus, besonders in den Vereinigten Staaten und Asien und zwar sowohl durch direkten Betrieb als auch durch Initiativen im Tourismus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, eine breite Benchmark des US-Aktienmarktes. Motto und Leitlinie des Unternehmen lautet "Wir tragen durch medizinische Innovation zum Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt bei." SBC Medical Group Holdings Incorporated bietet sichere, erprobte und hochwertige medizinische Leistungen an und ist bestrebt, ihren guten Ruf im Gesundheitswesen international noch mehr zu verbreiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell", "zielt darauf ab", "hofft", "beabsichtigt"oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Leser auf, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

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SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui Head of IR Department; E-Mail: ir@sbc-holdings.com