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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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16.03.26 | 17:35
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Dow Jones News
16.03.2026 20:27 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

München (pta000/16.03.2026/19:56 UTC+1)

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 15. März 2026 wurden insgesamt Stück 1.630.418 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
09.03.2026  XETRA      248.176            145,7491 
       CBOE DXE     103.864            144,0663 
       Aquis Exchange  27.849            145,3531 
       Turquoise Europe 12.313            144,0754 
       Summe      392.202            145,2228 
10.03.2026  XETRA      182.529            157,3712 
       CBOE DXE     97.166            157,3626 
       Aquis Exchange  18.147            157,3986 
       Turquoise Europe 11.398            157,4009 
       Summe      309.240            157,3712 
11.03.2026  XETRA      177.754            154,8863 
       CBOE DXE     105.101            154,9249 
       Aquis Exchange  17.085            155,0874 
       Turquoise Europe 12.670            154,9875 
       Summe      312.610            154,9144 
12.03.2026  XETRA      150.603            151,9414 
       CBOE DXE     106.360            152,1190 
       Aquis Exchange  17.982            151,9569 
       Turquoise Europe 11.085            152,2466 
       Summe      286.030            152,0203 
13.03.2026  XETRA      192.348            145,9157 
       CBOE DXE     106.772            147,0660 
       Aquis Exchange  19.067            147,2979 
       Turquoise Europe 12.149            147,1578 
       Summe      330.336            146,4130

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 15. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.450.199 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773687360057 ]

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March 16, 2026 14:56 ET (18:56 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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