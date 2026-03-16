DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

München (pta000/16.03.2026/19:56 UTC+1)

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 15. März 2026 wurden insgesamt Stück 1.630.418 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 09.03.2026 XETRA 248.176 145,7491 CBOE DXE 103.864 144,0663 Aquis Exchange 27.849 145,3531 Turquoise Europe 12.313 144,0754 Summe 392.202 145,2228 10.03.2026 XETRA 182.529 157,3712 CBOE DXE 97.166 157,3626 Aquis Exchange 18.147 157,3986 Turquoise Europe 11.398 157,4009 Summe 309.240 157,3712 11.03.2026 XETRA 177.754 154,8863 CBOE DXE 105.101 154,9249 Aquis Exchange 17.085 155,0874 Turquoise Europe 12.670 154,9875 Summe 312.610 154,9144 12.03.2026 XETRA 150.603 151,9414 CBOE DXE 106.360 152,1190 Aquis Exchange 17.982 151,9569 Turquoise Europe 11.085 152,2466 Summe 286.030 152,0203 13.03.2026 XETRA 192.348 145,9157 CBOE DXE 106.772 147,0660 Aquis Exchange 19.067 147,2979 Turquoise Europe 12.149 147,1578 Summe 330.336 146,4130

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 15. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.450.199 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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March 16, 2026 14:56 ET (18:56 GMT)