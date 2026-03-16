Nach drei tiefroten Wochen in Folge haben die Bullen an der Wall Street am Montag ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen und die Vorfreude auf die Nvidia-Konferenz GTC hievten die Indizes ins Plus. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack: Der Rebound fand auf dünnem Eis statt.Die US-Leitindizes starteten mit Schwung in die neue Handelswoche und konnten einen Teil der jüngsten Verluste wettmachen. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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