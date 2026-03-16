Mit der Einführung der NetApp AI Data Engine werden komplexe Datenherausforderungen angegangen

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Intelligent Data Infrastructure-Unternehmen, gab heute Verbesserungen an seiner Datenplattform für Unternehmen bekannt, die es Kunden ermöglichen, Hindernisse für KI-Innovationen zu beseitigen. Neben der Unterstützung der neuesten Innovationen von NVIDIA, die auf der GTC vorgestellt wurden, bringt NetApp die NetApp AI Data Engine (AIDE) auf den Markt einen sicheren, einheitlichen KI-Datenplattform-Stack, der gemeinsam mit NVIDIA entwickelt und in das Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform integriert wurde.

Eine grundlegende Herausforderung für die KI besteht darin, Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Daten, über die sie in ihren globalen Datenbeständen verfügen, zu erfassen, zu verstehen und zu verwalten. Wenn Daten der Treibstoff der KI sind, ist es für die Entwicklung einer wirklich transformativen KI unerlässlich, die besten Daten zu finden und zu nutzen. NetApp AIDE unterstützt Unternehmen dabei, diesen Bedarf zu decken, indem es einen automatisch erstellten und kontinuierlich aktualisierten globalen Metadatenkatalog mit leistungsstarken Suchfunktionen bereitstellt. Entscheidend ist, dass der NetApp AIDE-Metadatenkatalog über die Standard-Metadaten des Dateisystems hinausgeht und den Dateiinhalt aktiv analysiert, um die Metadaten direkt an Ort und Stelle semantisch anzureichern, anstatt durch mehrfache Datenverschiebungen zusätzliche Sicherheitsrisiken und Kosten zu verursachen. Dank dieser angereicherten Metadaten können Unternehmen Daten finden, kuratieren, nutzen und verwalten, um die gesamte KI-Datenpipeline von der Auswahl und Transformation über den Abruf und die Bereitstellung bis hin zu KI-Anwendungen und -Agenten mit den richtigen und aktuellsten Daten zu versorgen und diese zu nutzen.

"Trotz massiver Investitionen und des Marktdrucks, KI zur Steigerung der Produktivität und zur Verbesserung der unternehmerischen Entscheidungsfindung einzusetzen, führen Datenprobleme zu Engpässen bei Projekten, noch bevor diese überhaupt in die Produktion gehen", sagte Syam Nair, Chief Product Officer bei NetApp. "Um die Kontrolle über ihre Daten zurückzugewinnen, benötigen Kunden eine ausgereifte Datenplattform der Enterprise-Klasse, die von Anfang an dezentral und intelligent konzipiert wurde, sodass Speicher, Dienste und Steuerung unabhängig voneinander und ohne Lock-in skaliert werden können. Durch den Einsatz der NetApp-Datenplattform, einschließlich NetApp AIDE und der Unterstützung für die führenden KI-Fähigkeiten von NVIDIA, helfen wir Kunden beim Aufbau von KI-Fabriken der Enterprise-Klasse, die von unserer leistungsstarken Unified-Storage-Plattform unterstützt werden."

NetApp AIDE wird noch in diesem Monat für eine erste Gruppe von Vorreiterkunden und Partnern eingeführt; die allgemeine Verfügbarkeit ist für den Frühsommer vorgesehen. Als überzeugter Verfechter offener Technologie-Ökosysteme wird NetApp auch weiterhin Integrationen mit einer Vielzahl von ISV-Partnern bereitstellen sowohl vor Ort als auch in der Cloud -, um die umfassenden und nahtlosen Integrationen zu gewährleisten, die für Kunden unerlässlich sind, die KI-Workloads in der Produktion umsetzen möchten. Zu den Beispielen für diese ISV-Partnerintegrationen, die in Kürze verfügbar sein werden, gehören führende Plattformen und Frameworks für die Entwicklung von KI-Anwendungen, die auf Hyperscale-Cloud-Diensten basieren, wie beispielsweise Microsoft Azure-basierte KI-Anwendungen, die Vertex AI-Plattform von Google Cloud und LangChain. Diese ermöglichen es Kunden, schnell KI-Anwendungen zu entwickeln, die ihre unstrukturierten Unternehmensdaten sicher nutzen, wobei diese Daten kontinuierlich vor Ort für KI-Anwendungen aufbereitet werden.

In den kommenden Monaten wird NetApp AIDE um weitere Bereitstellungsoptionen erweitert, wodurch Kunden eine umfassende Flexibilität bei der Infrastruktur erhalten. AIDE ist eine integrierte Suite von Softwarelösungen, die Kunden in Kürze auf verschiedenen Serverplattformen nutzen können, um sie optimal an ihre individuellen Anwendungsfälle und Anforderungen anzupassen. So können Kunden beispielsweise NetApp AIDE in ihrer gesamten Dateninfrastruktur mit den heute auf der NVIDIA GTC vorgestellten NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPUs und den NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPUs nutzen. NetApp AIDE wird zudem in Kürze erweitert, um Bereitstellungen direkt in einer Vielzahl neuer und bestehender NetApp-Speicherumgebungen zu unterstützen darunter die AFF A-Serie, die AFF C-Serie und FAS.

Und in diesem Sommer wird NetApp AIDE um mehrere weitere Funktionen erweitert. Dank der umfassenden Hybrid-Cloud-Unterstützung stehen die AIDE-Funktionen von NetApp für Unternehmensdaten überall zur Verfügung nahtlos sowohl auf lokalen als auch auf Cloud-Speichern. NetApp AIDE wird zudem weiterentwickelt und um neue Funktionen für multimodale Daten erweitert wodurch das Leistungsspektrum von NetApp AIDE auf visuelle Daten ausgedehnt wird und leistungsstarke neue Anwendungsfälle für eine Vielzahl unstrukturierter Daten ermöglicht werden. Darüber hinaus ermöglicht eine leistungsstarke Unterstützung für agentenbasierte KI nahtlose, sichere und kontrollierte agentenbasierte Workflows für Unternehmensdaten über die gesamte globale NetApp-Dateninfrastruktur hinweg -, wobei alle gängigen Industriestandardprotokolle unterstützt werden.

"Im Rahmen unserer Partnerschaft stellen NetApp und Cisco eine Infrastruktur der Enterprise-Klasse bereit, die die Einführung von KI beschleunigt", sagte Jeremy Foster, SVP und GM bei Cisco Compute. "FlexPod AI Teil des Cisco AI POD-Portfolios vereint alle Funktionen in den Bereichen Rechenleistung, Speicher, Netzwerk, Sicherheit und Überwachbarkeit, die unsere Kunden benötigen, um ihre KI-Umgebungen zu etablieren. Durch den Einsatz von NetApp AIDE in Verbindung mit dieser Lösung wird die KI direkt an den Ort verlagert, an dem sich die Daten unserer Kunden befinden, wodurch Datenpipelines beschleunigt werden und schneller ein Mehrwert erzielt wird."

Um die Fähigkeit der NetApp-Datenplattform zur Unterstützung von KI-Innovationen weiter zu verbessern, wird NetApp NVIDIA STX unterstützen, eine modulare Referenzarchitektur für Speicherlösungen im Rack-Maßstab, die speziell für agentische KI entwickelt wurde. Auf Basis von NVIDIA Vera Rubin und NVIDIA BlueField-4 DPUs wird STX eine leistungsstarke Daten-Engine mit einer speziellen Speicherebene für KV-Cache-Speicher bereitstellen, wodurch Energieeffizienz, Durchsatz und Sicherheit verbessert werden. Durch die Nutzung der Datenmanagementfunktionen von NetApp in dieser neuen Referenzarchitektur können Kunden die Lücke zwischen massivem KI-Rechenaufwand und der Speicherung unstrukturierter Daten schließen, indem sie die intelligente Datenverarbeitung zentralisieren.

"Der grundlegende Bedarf an KI-Fabriken veranlasst Unternehmen dazu, neue Wege zu finden, um ihre riesigen Datenbestände zu verwalten und zu nutzen, um geschäftlichen Mehrwert zu generieren", sagte Jason Hardy, Vice President of Storage Technologies bei NVIDIA. "Durch die Integration in die Referenzarchitektur der NVIDIA AI Data Platform bietet NetApp Unternehmen ein Rahmenkonzept für die effiziente Verwaltung von Daten bei groß angelegten KI-Implementierungen."

Wenn Sie mehr über die NetApp AI Data Engine und die Zusammenarbeit von NetApp mit NVIDIA erfahren möchten, besuchen Sie den NetApp-Stand auf der NVIDIA GTC (Stand Nr. 1907) vom 16. bis 19. März in San Jose, Kalifornien.

Zusätzliche Ressourcen

NetApp AI Data Engine: An End-to-End, Storage-Integrated AI Data Service

NetApp: The Enterprise-Grade Data Platform for AI

NetApp and NVIDIA: Bringing the AI Factory to All!

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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