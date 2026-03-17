Inmitten eines geopolitisch angespannten Raums, belastet durch den Iran-Konflikt, chronische Staatsverschuldung und den fortlaufenden Wertverlust von Fiat-Geldern, gewinnen Metallrohstoffe und Edelmetalle erneut die volle Aufmerksamkeit von institutionellen sowie retailorientierten Investoren. Hinzu kommen Terminverwerfungen bei physischer Lieferung auf Börsen wie COMEX und LBMA, welche ernste physische Engpässe offenlegen und Preise nachhaltig stützen. Kryptowährungen mögen als "digitales Gold" gelten, bieten aber keine Zuverlässigkeit für konservative Absicherung. Globex Mining profitiert hier zweifach: Von hohen Metallpreisen und einem Modell ohne Dauerfinanzierungsbedarf. Denn das Unternehmen dominiert als breit gestreuter Ressourcenbesitzer die Szene. Das 1949 gegründete kanadische Unternehmen unter CEO Jack Stoch erwirbt, optimiert und vermietet mineralreiche Flächen primär in Kanada und den USA als "Project Generator" und "Mineral Property Bank". Mit 270 Assets, über 100 Royalties & Options sowie einer schuldenfreien Bilanz nutzt Globex die Diversifikation zusammen mit seinen Partnern. Sie sorgen für die Explorationsleistung und minimieren das Risiko für Globex Mining. Mit fast 90 % Zuwachs in den letzten 12 Monaten hat die Reise vermutlich erst begonnen.

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