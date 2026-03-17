© Foto: DALL-EErst steigt Nvidia mit zwei Milliarden ein, kurz darauf sichert sich auch Meta Platforms gewaltige Rechenkapazitäten. Innerhalb weniger Tage sichert sich KI-Cloudanbieter Nebius Group fast 30 Milliarden US-Dollar. Der KI-Boom beschert dem Cloudanbieter Nebius Group den nächsten spektakulären Auftrag. Die Facebook-Mutter Meta Platforms sichert sich langfristig Zugriff auf KI-Rechenleistung im Wert von bis zu 27 Milliarden US-Dollar. Konkret sieht die Vereinbarung vor, dass Nebius ab Anfang 2027 dedizierte GPU-Cluster mit einem Gesamtvolumen von rund zwölf Milliarden Dollar bereitstellt. Die Infrastruktur basiert auf der neuen KI-Architektur von Nvidia - der Vera-Rubin-Plattform, die zu den …Den vollständigen Artikel lesen
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