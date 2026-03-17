Im Rahmen seiner Keynote auf der GTC 2026 in San Jose hat Nvidia-Chef Jensen Huang eine Show abgeliefert, die selbst die kühnsten Erwartungen der Wall Street in den Schatten stellt. Das neue Schlagwort lautet: Eine Billion Dollar. DER AKTIONÄR fasst zusammen, was Anleger über das gestrige Mega-Event wissen müssen.Was Huang zum Wochenauftakt im Gepäck hatte, war mehr als nur ein Hardware-Update - es war die Proklamation einer neuen Ära. Nvidia sieht für seine Blackwell- und die kommenden Vera-Rubin-Systeme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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