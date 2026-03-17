Wolfram +216%! Warum American Tungsten & Antimony den klassischen Hafen Gold und Silber abhängt

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Der Rohstoffmarkt hat in den letzten zwölf Monaten eine historische Transformation erlebt, bei der die Karten neu gemischt wurden. Während Gold mit einem Zuwachs von rund 66% und Silber mit einer Performance von zeitweise über 140% die Schlagzeilen der Medien dominierten, spielte sich im Bereich der strategischen Industriemetalle eine weitaus explosivere Entwicklung ab. Wolfram, das Rückgrat der modernen Verteidigungs- und Hochtechnologie, verzeichnete eine Preissteigerung von über 216%. In diesem extremen Marktumfeld positioniert sich American Tungsten & Antimony (WKN: A3E70H | ISIN: AU0000185907) als einer der westlichen Akteure, die das Ziel haben, die drohende Versorgungslücke bei diesen kritischen Rohstoffen zu schließen.

Die Performance-Schere zwischen Edelmetallen und strategischen Ressourcen

Investoren, die vor einem Jahr in Gold flüchteten, konnten sich zwar über neue Allzeithochs von über 4.400 € pro Unze freuen, doch der direkte Vergleich offenbart die überlegene Dynamik strategischer Metalle. Silber agierte zwar wie gewohnt als gehebelte Variante des Goldes und profitierte massiv von der Nachfrage aus der Photovoltaik-Industrie, doch beide Edelmetalle unterliegen primär monetären und psychologischen Markttreibern. Im Gegensatz dazu wird der Wolfram-Markt durch eine harte physische Verknappung und geopolitische Exportbeschränkungen Chinas angetrieben, was zu einer Preisexplosion führte, die selbst die starke Silber-Rallye in den Schatten stellte. American Tungsten & Antimony profitiert von dieser Entwicklung doppelt, da das Unternehmen nicht nur Wolfram-Projekte in Nevada vorantreibt, sondern mit dem Antimony Canyon Projekt in Utah auch den kritischen Bereich der Antimon-Versorgung abdeckt, der ähnlich dramatische Versorgungsengpässe aufweist wie der Wolfram-Sektor.

Operativer Durchbruch: Hochgradige Funde bestätigen das Potenzial in Utah

Die strategische Neuausrichtung des Unternehmens wird nun durch konkrete operative Erfolge untermauert, die weit über bloße Spekulationen hinausgehen. Aktuelle Meldungen bestätigen, dass die jüngsten Bohrungen auf dem Projekt Antimony Canyon in Utah hochgradige Antimon-Funde geliefert haben, was die Erwartungen des Marktes massiv stützt. Während die Aktie nach einem fulminanten Anstieg im Januar zuletzt eine gesunde Korrektur auf das Niveau von ca. 0,075 € vollzog, liefern diese neuen Daten die fundamentale Basis für die nächste Bewertungsstufe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 205 Mio. AUD und dem Zugriff auf eine bereits genehmigte Aufbereitungsanlage verfügt das Unternehmen über einen entscheidenden Zeitvorteil gegenüber der Konkurrenz. Während Gold- und Silberanleger primär auf makroökonomische Stabilität setzen, bietet dieses Papier durch die nun nachgewiesene Ressourcenqualität eine direkte Chance auf eine Neubewertung im Zuge der US-Bestrebungen nach Rohstoffunabhängigkeit.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026"

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Quelle:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20605690-american-tungsten-antinomy-bohrungen-liefern-hochgradige-antimon-funde-utah

http://news.chinatungsten.com/en/tungsten-product-news/174722-tpn-16043.html

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Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



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Enthaltene Werte: AU0000445603