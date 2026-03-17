Der französische Energiekonzern TotalEnergies hat seine Öl- und Gasförderung in Teilen des Nahen Ostens aufgrund der anhaltenden Kämpfe deutlich zurückgefahren. Betroffen sind Projekte in Katar, im Irak sowie Offshore-Anlagen vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate. Insgesamt entspricht dies rund 15 Prozent der gesamten Fördermenge des Unternehmens.Die Förderung an Land in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist von den Maßnahmen hingegen zumindest aktuell noch nicht betroffen. Nach Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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