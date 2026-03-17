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China drosselt, Preise explodieren: Wird dieser kaum bekannte Rohstoff zum nächsten Milliarden-Play?
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16.03.26 | 17:35
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