© Foto: Mustafa Yalcin - AnadoluAuf der Entwicklerkonferenz GTC kündigt Nvidia eine neue KI-Offensive an und will mit Echtzeit-Technologie die nächste Phase des globalen KI-Booms dominieren.Der Halbleiterkonzern Nvidia stellt sich auf die nächste Phase des KI-Booms ein - und setzt dabei verstärkt auf das Geschäft mit Echtzeit-Anwendungen. Auf der Entwicklerkonferenz GTC kündigte CEO Jensen Huang an, dass das Umsatzpotenzial für KI-Chips bis 2027 auf mindestens eine Billion US-Dollar steigen könnte. Damit verdoppelt sich die bisherige Prognose innerhalb weniger Monate. Von Training zu Echtzeit: Nvidia setzt auf "Inference" Während Nvidia bislang vor allem vom Training großer KI-Modelle profitierte, verschiebt sich der …Den vollständigen Artikel lesen
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