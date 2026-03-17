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Energiekontor AG: Financial Close erreicht - Energiekontor startet Bauvorbereitungen für Repowering-Windpark Donstorf



17.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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Financial Close erreicht - Energiekontor startet Bauvorbereitungen für Repowering-Windpark Donstorf Bremen, 17. März 2026 - Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat für das Repowering-Windprojekt Donstorf den Financial Close erreicht. Der Windpark soll mit Inbetriebnahme in den Eigenbestand von Energiekontor überführt werden und diesen gemeinsam mit den übrigen Parks, die sich aktuell im Bau befinden, zukünftig auf mehr als 680 Megawatt erhöhen. Nachdem Energiekontor im November 2025 mit dem baugenehmigten Windprojekt Donstorf erfolgreich an der EEG-Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen hatte, hat das Projekt kürzlich den Financial Close und damit Baureife erreicht. Der Windpark soll nach aktuellem Planungsstand im Jahr 2028 den Betrieb aufnehmen. Am Standort in Eydelstedt im Landkreis Diepholz in Niedersachsen sollen vier Windenergieanlagen des Herstellers Vestas mit einer Nennleistung von jeweils 7,2 Megawatt errichtet werden (insgesamt rund 29 Megawatt). Die Nabenhöhe der Anlagen des Typs V172 beträgt 175 Meter. Der Rotordurchmesser beläuft sich auf 172 Meter. Der durchschnittlich zu erwartende Jahresertrag des Windparks wird ab dem ersten vollen Betriebsjahr rund 74 Gigawattstunden betragen - ausreichend, um rein rechnerisch mehr als 22.000 durchschnittliche Haushalte mit regenerativ erzeugtem Strom zu versorgen und rund 56.000 Tonnen CO 2 pro Jahr einzusparen. Ursprünglich umfasste das Projekt Projektrechte und EEG-Zuschläge für sechs Windenergieanlagen, von denen Energiekontor zwei Anlagen an eine Grundstückseigentümergemeinschaft abgegeben hatte, die diese nun selbst realisiert. Im laufenden Geschäftsjahr 2026 soll der bestehende Eigenparkbestand um drei weitere Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtnennkapazität von mehr als 120 Megawatt erweitert werden. Dazu zählen zwei Solarparks in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Gesamtkapazität von rund 113 Megawattpeak, die jeweils über ein langfristiges Power Purchase Agreement (PPA) verfügen - außerdem eine einzelne Windenergieanlage im Landkreis Verden in Niedersachsen mit einer Leistung von rund sieben Megawatt, für die ein EEG-Zuschlag vorliegt. Darüber hinaus befinden sich weitere Parks mit rund 85 Megawatt im Bau, die im Jahr 2027 in den Eigenbestand überführt werden sollen. Hinzu kommt nun der Repowering-Windpark Donstorf, der im Jahr 2028 den Betrieb aufnehmen soll. Somit befinden sich derzeit insgesamt neun Projekte mit mehr als 230 Megawatt für den konzerneigenen Bestand im Bau und sollen den Eigenparkbestand zukünftig auf mehr als 680 Megawatt erweitern. Weitere Projekte für den Eigenbestand von Energiekontor befinden sich in der Entwicklung und sollen das Ausbauziel für die konzerneigenen Parks kontinuierlich erhöhen. "Mit dem erfolgreichen Financial Close für das Windprojekt Donstorf setzen wir unseren strategischen Wachstumskurs fort. Mit der nach aktuellem Stand der Planung vorgesehenen Überführung des Parks in unseren Eigenbestand stärken wir unser unabhängiges Stromerzeugungsportfolio. Der kontinuierliche Ausbau unseres Parkportfolios sorgt dabei für planbare, langfristige Erträge und erhöht zugleich unsere unternehmerische Resilienz - insbesondere in dynamischen Zeiten, die derzeit durch regulatorische Unsicherheiten und anspruchsvolle Marktbedingungen geprägt sind. Das gibt uns die notwendige Stabilität, unser Geschäft und unsere Wachstumsziele auch in einem Umfeld begrenzter Planungssicherheit konsequent weiterzuverfolgen, bis sich die erforderlichen Rahmenbedingungen wieder verlässlicher darstellen", so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. Über die Energiekontor AG Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten. Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,2 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. Kontakt Julia Pschribülla

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