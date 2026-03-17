Datum der Anmeldung:
13.03.2026
Aktenzeichen:
B3-41/26
Unternehmen:
Gilead Sciences, Foster City, CA/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die Arcellx, Redwood City, CA/USA
Produktmärkte:
Hämatologie, Onkologie, Zelltherapien zur Behandlung von Krebs
13.03.2026
Aktenzeichen:
B3-41/26
Unternehmen:
Gilead Sciences, Foster City, CA/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über die Arcellx, Redwood City, CA/USA
Produktmärkte:
Hämatologie, Onkologie, Zelltherapien zur Behandlung von Krebs
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