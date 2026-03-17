In seiner Keynote auf der GTC hat Nvidia-Chef Jensen Huang unglaubliche Entwicklungen im KI-Sektor vorhergesagt. Das kommt bald auf alle Unternehmen und auf Nvidia zu. Mit großer Spannung wurde am Montag die Keynote auf der GTC von Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet. Dieser hat einige unglaubliche Entwicklungen prognostiziert. Unglaubliche Entwicklung bei Bestellungen für KI-Chips So rechnet er mit Bestellungen im Wert von mindestens einer Billion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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