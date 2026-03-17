Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG



17.03.2026 / 09:37 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd. Unternehmen: Electro Optic Systems Holdings Ltd. ISIN: AU000000EOS8 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 17.03.2026 Kursziel: 16,00 AUD Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Sicherheit im Luftraum - Wie EOS den weltweiten Markt für Drohnenabwehr gestaltet



Die australische Electro Optic Systems Holdings Ltd. (EOS) ist ein international führender Anbieter hochentwickelter Verteidigungssysteme mit Fokus auf Remote Weapon Systems (RWS), High Energy Laser Weapons (HELW) sowie Space Control. Das Unternehmen adressiert v.a. staatliche und militärische Kunden der NATO sowie Länder im Mittleren Osten und Ostasien. Während das RWS-Segment aktuell die kommerzielle Basis bildet, verfügt EOS insbesondere im Bereich Hochenergielaser über eine strategisch herausragende Position außerhalb der USA.



Das Marktumfeld ist vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen, des Russland-Ukraine-Krieges sowie Iran-Konflikts und steigender sicherheitspolitischer Anforderungen zunehmend attraktiv und zeichnet sich durch steigende NATO-Budgets aus, die perspektivisch auf Zielquoten von bis zu 5% des BIP steigen sollen. Im weltweiten Verteidigungsmarkt sowie beim Schutz kritischer Infrastruktur gewinnt insbesondere der Bereich Drohnenabwehr massiv an Bedeutung. Der globale Markt für Drohnenabwehr dürfte nach aktuellen Schätzungen von Grand View Research mit einer CAGR von über 20% wachsen und bis 2033 ein Volumen von rund 19,8 Mrd. USD erreichen.



EOS grenzt sich in diesem wettbewerbsintensiven und oligopolistisch geprägten Umfeld durch technologische Exzellenz und hohe vertikale Integration ab. Im RWS-Bereich führt die Kombination aus Sensorik, Software und Hardware zu einer in Feldtests nachgewiesen gesteigerten Zielpräzision im Vergleich mit der Konkurrenz. Das modulare Design ermöglicht zudem flexible Plattformintegration und erleichtert Folgeaufträge. Im HELW-Segment verfügt EOS über 100-kW-Systeme und zählt damit zur technologischen Weltspitze außerhalb der USA. Besonders hervorzuheben ist die Exportfähigkeit der Systeme, die EOS in vielen internationalen Märkten handlungsfähig macht, während Wettbewerber mit vergleichbaren Leistungslevels (insb. aus Israel und USA) oftmals Restriktionen unterliegen.



Das Jahr 2025 war von Rekordauftragsgewinnen geprägt, darunter insbesondere der strategisch bedeutsame HELW-Vertrag mit den Niederlanden (125 Mio. AUD) sowie weitere relevante RWS-Aufträge aus NATO- und Partnerstaaten. Der Auftragsbestand befindet sich auf einem historischen Höchststand i.H.v. 459 Mio. AUD und wird in Teilen bereits 2026 umsatzwirksam. Für 2026 erwarten wir daher einen deutlichen Umsatzsprung auf 234 Mio. AUD, was einem hohen zweistelligen Wachstum ggü. dem Vorjahr entspricht. Erstmals sollten dabei relevante Umsätze im zweistelligen Mio.-AUD-Bereich aus HELW-Systemen realisiert werden. Operativ rechnen wir mit einem EBITDA leicht oberhalb des Break-Even-Niveaus, getragen durch die höhere Umsatzbasis bei unterproportional steigenden Kosten. Für die Folgejahre prognostizieren wir ein hohes zweistelliges Umsatzwachstum, dessen Realisierung jedoch eine Fortsetzung der positiven Auftragsdynamik voraussetzt.



Fazit: EOS befindet sich an einem strategischen Wendepunkt. Nach einer Phase struktureller Neuausrichtung und operativer Volatilität dürfte das Unternehmen ab 2026 in eine neue Wachstumsphase eintreten, getrieben durch RWS-Folgeaufträge und den Markthochlauf von HELW-Systemen. Die Kombination aus strukturell wachsendem Verteidigungsmarkt, technologischer Differenzierung und zunehmender operativer Hebelwirkung bietet signifikantes Upside-Potenzial, wenngleich aufgrund der geringeren Marktreife insbesondere im HELW-Segment Risiken hinsichtlich der Auftragsgewinnung bestehen bleiben. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 16,00 AUD in unsere Coverage auf.







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