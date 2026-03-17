Metall Zug AG
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Medienmitteilung
Zug, 17. März 2026 - Im Tech Cluster Zug entsteht in den kommenden Jahren ein neuartiger Lern-, Arbeits- und Forschungsort: In der ETH Learning Factory Zug arbeiten Studierende der ETH Zürich gemeinsam mit Lernenden, Berufsleuten und Forschenden an realen Fragestellungen aus Industrie und Gesellschaft. So werden Hochschulbildung und Berufsbildung gezielt miteinander verbunden und das duale Bildungssystem weiterentwickelt.
Wie entsteht aus einer Idee für eine neue industrielle Lösung ein funktionierender Prototyp - und was kann ein angehender Polymechaniker dabei von einer ETH-Studentin lernen? In der neuen ETH Learning Factory Zug sollen Lernende, Studierende und Forschende künftig gemeinsam an realen Herausforderungen aus der Industrie arbeiten und voneinander profitieren.
Über die Tech Cluster Zug AG
Über die Metall Zug Gruppe
Metall Zug hält zudem Ankerbeteiligungen an der kotierten V-ZUG Holding AG (30%), der kotierten Komax Holding AG (25%) und der SteelcoBelimed AG (33%), einem Joint Venture mit Miele. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).
Rechtliche Anmerkungen
oder: investorrelations@metallzug.ch
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