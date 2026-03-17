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ETH Learning Factory Zug: Neues Zentrum für Lernen, Forschung und Praxis im Tech Cluster Zug



17.03.2026 / 10:02 CET/CEST





Medienmitteilung Zug, 17. März 2026 - Im Tech Cluster Zug entsteht in den kommenden Jahren ein neuartiger Lern-, Arbeits- und Forschungsort: In der ETH Learning Factory Zug arbeiten Studierende der ETH Zürich gemeinsam mit Lernenden, Berufsleuten und Forschenden an realen Fragestellungen aus Industrie und Gesellschaft. So werden Hochschulbildung und Berufsbildung gezielt miteinander verbunden und das duale Bildungssystem weiterentwickelt. Wie entsteht aus einer Idee für eine neue industrielle Lösung ein funktionierender Prototyp - und was kann ein angehender Polymechaniker dabei von einer ETH-Studentin lernen? In der neuen ETH Learning Factory Zug sollen Lernende, Studierende und Forschende künftig gemeinsam an realen Herausforderungen aus der Industrie arbeiten und voneinander profitieren.

Getragen wird das Projekt von der ETH Zürich, dem Kanton Zug, der Stadt Zug sowie derzeit neun Zuger Unternehmen. Der Regierungsrat des Kantons Zug und der Stadtrat von Zug haben beschlossen, dass sich Kanton und Stadt an der ersten Etappe der ETH Learning Factory Zug beteiligen. Auf dem Areal der Tech Cluster Zug AG soll ein neuer Lern- und Arbeitsort entstehen - mit modern ausgestatteten Lernräumen, Werkstätten, digitalen Lernumgebungen und Begegnungszonen für interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Inhaltlicher Fokus und Zielsetzung

Die Aktivitäten der Learning Factory schliessen die Automatisierung und Digitalisierung der Industrie, nachhaltige Systeme sowie digitales Lernen ein. Lernende aus Berufsbildungsberufen und Studierende arbeiten dabei eng zusammen. Die ETH Zürich betreibt die Learning Factory und verantwortet Lehre und Forschung, unterstützt durch rund 20Vollzeitstellen vor Ort.

Finanzierung und Vereinbarungen

Die Gesamtkosten der ersten Etappe betragen über zehn Jahre rund 110MillionenFranken. Der Kanton Zug beteiligt sich mit 55MillionenFranken und die Stadt Zug mit 27.5MillionenFranken. Weitere Mittel kommen von Wirtschaftspartnern und Eigenleistungen der ETH Zürich durch die Lehrveranstaltungen von Dozierenden. Der Kanton Zug schliesst zwei Fördervereinbarungen ab: mit dem Tech Cluster Zug (Urban Assets ZugAG) für Infrastruktur und Nutzung sowie mit der ETHZürich und der ETH ZürichFoundation für Betrieb und Weiterentwicklung. Die Stadt Zug schliesst ebenfalls eine Fördervereinbarung mit der ETH sowie der ETH Zürich Foundation für Betrieb, Entwicklung und Einrichtung ab. Alle Vereinbarungen laufen über zehnJahre mit Kündigungsmöglichkeiten nach fünfJahren bei Nichterreichen zentraler Meilensteine.

Mehrwert für Region und Wirtschaft

Mit der ETH Learning Factory Zug entsteht ein Ort, an dem Wissen, Praxis und Innovation unmittelbar zusammenkommen. Unternehmen profitieren von praxisnahen forschungsbasierten Ideen und qualifizierten Talenten, während Lernende und Studierende an realen Projekten aus der Industrie lernen. Für Kanton und Stadt Zug eröffnet das Projekt eine neue Form der Talentförderung und Co-Edukation von Studierenden und Lernenden mit langfristigem Nutzen für Ausbildung, Forschung und Wirtschaft. Für die ansässigen Unternehmen auf dem Tech Cluster Zug kreiert das Projekt ein enormes Potenzial für ein kollaboratives Ökosystem.

Zukunftsprojekt mit Strahlkraft

Für alle Partner - Kanton Zug, Stadt Zug, ETH Zürich und die beteiligten Unternehmen - ist die ETH Learning Factory Zug eine langfristige Investition in Bildung und Innovation. Sie schafft einen Ort, an dem Lernen, Forschung und Praxis aufeinandertreffen und nachhaltig wirken. Diese gemeinsame Investition legt die Grundlage dafür, dass kommende Generationen von Fachkräften optimal auf technologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen vorbereitet sind.

Nächste Schritte

Es ist geplant, dass die parlamentarischen Prozesse (inklusive einer Urnenabstimmung in der Stadt Zug) bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sind. Nach einer Zustimmung der Parlamente (Kantonsrat und Grosser Gemeinderat) sowie der Stimmberechtigten in der Stadt Zug könnte das Umbauprojekt im Jahr 2027 starten. Damit wäre ein Bezug des Gebäudes im Laufe des Jahres 2029 möglich. Über die Tech Cluster Zug AG

Die Tech Cluster Zug AG ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen innerhalb der Metall Zug Gruppe, das die Entwicklung des Tech Cluster Zug in der Stadt Zug vorantreibt. Ziel der Tech Cluster Zug AG ist es, ein innovatives Quartier zu schaffen, das Technologie, Innovation, Produktion und Wohnen miteinander vereint. Als zentrale Treiberin für moderne Stadtentwicklung steht die Tech Cluster Zug AG für nachhaltige Bauweise, hochwertige Architektur und bezahlbaren Wohnraum. Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 900 Mitarbeitende und umfasst drei Geschäftsbereiche: Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG und Urban Assets Zug AG)

Investments & Corporate (Gehrig Group AG und Metall Zug AG) Metall Zug hält zudem Ankerbeteiligungen an der kotierten V-ZUG Holding AG (30%), der kotierten Komax Holding AG (25%) und der SteelcoBelimed AG (33%), einem Joint Venture mit Miele. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN). Rechtliche Anmerkungen

Die in der vorliegenden Mitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: https://metallzug.ch/datenschutz . Wichtige Daten 23. März 2026 Publikation Geschäftsbericht 2025 / Bilanzmedienkonferenz 8. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung 2026 24. August 2026 Publikation Halbjahresbericht 2026 Weitere Informationen Initiative ETH Learning Factory Zug Metall Zug AG Tech Cluster Zug AG Bettine Killmer

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