V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung V-ZUG: Aktionäre genehmigen alle Anträge



14.04.2026 / 17:09 CET/CEST





Zug, 14. April 2026



MEDIENMITTEILUNG / INVESTOR NEWS

6. ordentliche Generalversammlung An der 6. ordentlichen Generalversammlung (GV) in Zug, Schweiz, stimmten die Aktionäre der V-ZUG Holding AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die Generalversammlung bestätigte die Wiederwahl des Präsidenten und aller zur Wahl angetretenen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Personal- und Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. In Übereinstimmung mit den statutarischen Altersvorgaben trat Jürg Werner nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an. Zudem traten Petra Rumpf und Tobias Knechtle nicht mehr zur Wiederwahl an. Neu wurden Ivo Wechsler und René Zahnd in den Verwaltungsrat gewählt. Dadurch wurde der Verwaltungsrat von sieben auf sechs Mitglieder verschlankt. Weiter beschloss die Generalversammlung eine ordentliche Dividende sowie eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitalreserven in Höhe von je CHF 0.45 pro Aktie; somit insgesamt CHF 0.90 pro Aktie. An der Generalversammlung der V-ZUG Holding AG in Zug nahmen 304 Aktionärinnen und Aktionäre teil; 76.5 % des Aktienkapitals waren vertreten. Zu den Traktanden gehörte die Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025; diese wurde der Generalversammlung ebenso wie der Bericht über nichtfinanzielle Belange (Nachhaltigkeitsbericht) für das Geschäftsjahr 2025 unterbreitet. Neben der Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025 wurde die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 inklusive Dividende und Zahlung aus Kapitalreserven genehmigt, die verantwortlichen Organe entlastet und die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Verwaltungsratspräsident, die Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses, der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie die Revisionsstelle gewählt. Weiter wurden die Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung genehmigt. Weitere Informationen Adrian Ineichen Patrik Dreyer CFO Head of Investor and Media Relations (ad interim) Telefon: + 41 58 767 60 03 Telefon: + 41 58 767 60 03

Wichtige Daten 22. Juli 2026 Publikation Halbjahresergebnis 2026 4. März 2027 Publikation Jahresergebnis 2026 21. April 2027 Generalversammlung 2027 21. Juli 2027 Publikation Halbjahresergebnis 2027

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