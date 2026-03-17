© Foto: OpenAINvidia baut seine Partnerschaften beim autonomen Fahren mit Hyundai, Nissan, BYD und Geely aus. Jensen Huang sieht beim autonomen Fahren jetzt den "ChatGPT-Moment".Nvidia kündigte an, seine Partnerschaften im Bereich des autonomen Fahrens mit mehreren Automobilherstellern auszubauen, wie Marketscreener berichtet. Dazu zählen Hyundai, Nissan, Isuzu sowie die chinesischen Konzerne BYD und Geely. Die Nvidia Drive Hyperion Plattform ist dabei der Kernpfeiler dieser Vereinbarungen. Die Technologie ist ein System zur Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Fahrerassistenz- und autonomer Fahrfunktionen. Sie zielt speziell auf Fahrzeuge der Stufe 4 ab, die unter bestimmten Bedingungen ohne …Den vollständigen Artikel lesen
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