Mensch und Maschine, der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM, ISIN DE0006580806) hat im Geschäftsbericht 2025 nachgelegt: Rekordergebnisse trotz hoher Zukunftsinvestitionen - und trotz nicht-operativer Belastungen aus der Personal-Konsolidierung. Das eigentlich spannende Signal für Anleger steckt aber zwischen den Zeilen: Die geplante Gewinnverdoppelung bis 2030 soll nun mit weniger Rohertragswachstum erreichbar sein. Heißt: mehr Ergebnishebel pro Euro Wachstum. Rekord bestätigt: EPS sogar leicht über den vorläufigen Zahlen Die bereits am 11. Februar gemeldeten vorläufigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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