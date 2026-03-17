Zürich - Huawei Schweiz hat Ende Januar im Rahmen ihres jährlichen Partner Awards Anlasses insgesamt zwölf Partnerunternehmen des Bereiches Enterprise Business ausgezeichnet. Die neun Awards würdigen besondere Leistungen im Enterprise-Geschäft im Geschäftsjahr 2025. Rund 100 Gäste nahmen an der «Huawei Partner Chinese New Year Celebration» auf dem Fondueschiff in Zug teil. Der Anlass bot den Rahmen für einen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab