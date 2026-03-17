Die Mayr-Melnhof Karton AG hat im Geschäftsjahr 2025 eine widerstandsfähige Leistung erbracht, trotz schwächer als erwarteter Umsätze im vierten Quartal, die um etwa 10 % zurückgingen, bedingt durch eine schwache europäische Nachfrage und Portfolioanpassungen. Erfreulicherweise hielt die Rentabilität gut stand, mit Margen, die in den wichtigsten Geschäftsbereichen die Erwartungen übertrafen, unterstützt durch fortlaufende Kosteneffizienzen aus dem Fit-for-Future-Programm, das an Dynamik gewinnt. Das Unternehmen hat auch seine finanzielle Position gestärkt, indem es positiven freien Cashflow generierte, die Verschuldung reduzierte und eine aktionärsfreundlichere Dividendenpolitik mit einer höheren als erwarteten Ausschüttung von 2,00 EUR ankündigte. Während der Ausblick für 2026 aufgrund von makroökonomischen und branchenspezifischen Gegenwinden vorsichtig bleibt, untermauern die solide operative Entwicklung, die verbesserten Effizienzmaßnahmen und die erhöhten Kapitalrenditen von MM die Investitionsthese. Wir senken unser Kursziel leicht auf 105,00 EUR (von 110,00 EUR) und bestätigen die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag





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