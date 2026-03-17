Vancouver, Kanada - 17. März 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "Antimony Resources" oder "ATMY") freut sich bekannt zu geben, dass es entscheidende Schritte zur Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung ("MRE") für die Antimonlagerstätte Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick setzt.

Der erste Schritt ist die Durchführung eines 10.000 m umfassenden Programms an Definitionsbohrungen in der Main Zone. Das Ziel besteht darin, eine detaillierte Bohrdichte zu erreichen, die für die Schätzung der Mineralressource ausreichend ist. Angestrebt wird ein Abstand von etwa 50 m zwischen den Bohrabschnitten in der mineralisierten Zone. Es ist davon auszugehen, dass dies ausreichend detailliert sein wird, um den beratenden Ressourcengeologen Vertrauen in die Beständigkeit der Mineralisierung für die MRE zu geben.

Zurzeit sind drei Bohrgeräte vor Ort im Einsatz, um diese Arbeiten durchzuführen, und es wurden bereits etwa 5.000 m an Bohrungen durchgeführt. Das restliche Definitionsbohrprogramm wird voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen sein. Die endgültigen Analyseergebnisse der mineralisierten Proben aus den Definitionsbohrungen werden voraussichtlich drei bis vier Wochen nach dem Abschluss der Bohrungen vorliegen.

Die geplanten Bohrungen sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Detaillierter Bohrplan für Definitionsbohrungen

Der zweite Schritt ist die Beauftragung sachkundiger und qualifizierter Berater. ATMY hat SRK Consultants aus Toronto beauftragt, bei diesem Prozess zu unterstützen und zu beraten sowie die MRE zu erstellen. SRK verfügt über qualifizierte Personen mit Erfahrung bei Mineralressourcenschätzungen für ähnliche Antimonlagerstätten, die kürzlich eine Ressourcenberechnung und -prüfung für die ehemals produzierende Lagerstätte Beaverbrook in Neufundland, einer ähnlichen Antimonlagerstätte, abgeschlossen haben. SRK Consultants arbeitet mit Bergbau- und Explorationsunternehmen, Regierungs- und Finanzinstitutionen zusammen, bietet Ingenieur- und Bauleistungen an und entwickelt innovative, praktische Lösungen über den gesamten Bergbauzyklus hinweg. Das Unternehmen ist unparteiisch und von ATMY unabhängig.

Der dritte und damit einhergehende Schritt ist die Entwicklung eines 3D-Modells der Mineralisierung. Dies wird ein fortlaufender Prozess sein, bei dem jeder neue Mineralisierungsabschnitt in die Datenbank aufgenommen wird, damit das Modell regelmäßig aktualisiert werden kann. Der Zweck des Modells besteht darin, die Bestimmung der MRE sowie die Entwicklung von Bohrzielen während der Definitionsbohrungen zu unterstützen. Das 3D-Modell wird auf der Grundlage des zuvor von Orix initiierten Modells entwickelt. Mithilfe des Modells kann das Geologenteam von ATMY die Bohrungen besser auf Bereiche konzentrieren, in denen Daten benötigt werden. Abbildung 2 zeigt einen Längsschnitt der mineralisierten Zone aus dem unten dargestellten Modell:

Abbildung 2: Längsschnittmodell der Mineralisierung, Stand: 13. März 2026.

Hinweis: Der Schwerpunkt der Definitionsbohrungen wird auf dem in der Main Zone skizzierten Gebiet liegen.

Jim Atkinson, P. GEO., CEO von Antimony Resources, sagte: "Wir freuen uns, SRK mit der Erstellung einer Mineralressource beauftragen zu können. Ihre Beratung und ihr Know-how werden von unschätzbarem Wert sein, während wir diesen bedeutenden Schritt bei der Erschließung der Antimonlagerstätte Bald Hill vorantreiben. Wir freuen uns ebenfalls darauf, die restlichen Bohrmeter für die Definitionsphase des Programms abzuschließen. Unseren Feldteams und Mitarbeitern vor Ort ist es gelungen, neue Gebiete mit Stibnitmineralisierung zu identifizieren. Diese Gebiete werden im Rahmen unseres Explorationsprogramms 2026 weiter erkundet."

Über das Antimonprojekt Bald Hill

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Es handelt sich um ein Projekt mit Potenzial in Distriktgröße. Antimony Resources erkundet nicht nur eine einzelne Lagerstätte.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone mit einer Länge von über 700 Metern und einer Tiefe von mindestens 350 Metern definiert.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- Das Konzessionsgebiet Bald Hill umfasst nun mehr als 2.000 Hektar, nachdem neue Claims rund um das ursprüngliche Projekt hinzugekommen sind. Außerhalb der Main Zone wurden mindestens drei weitere Vorkommen von Stibnit identifiziert.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Der potenzielle Umfang des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration (wie im technischen Report berichtet) gilt, beträgt in etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄ? NATIONAL INSTRUMENT 43-101: "BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09", erstellt für Antimony Resources am 2. März 2026. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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