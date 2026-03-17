Mit einer Quote von 30 Prozent sieht Eon sich weit vorne beim Smart-Meter-Rollout. Gleichzeitig sieht auch Eon, insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern, enormen Nachholbedarf. Eon hat nach eigenen Angaben als erstes deutsches Energieunternehmen die Millionenmarke bei der Smart-Meter-Installation erreicht. Die Eon-Tochter LEW Verteilnetz (LVN) baute den Stromzähler demnach bei einer Kundin in der Nähe von Augsburg ein. Der Gesamtkonzern will in den kommenden Jahren jährlich weitere 500. 000 Messstellen mit einem Smart Meter ausstatten. Was in der entsprechenden Mitteilung fehlt, ist der Hinweis, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland