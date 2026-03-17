Neue Systeme bieten bewährte und kostengünstige Hochleistung für anspruchsvollste Anwendungsfälle, darunter KI, HPC und Datenbanken

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Intelligent Data Infrastructure-Unternehmen, gab heute die Einführung der nächsten Generation der NetApp EF-Series-Speichersysteme bekannt, die speziell für die leistungsintensivsten Workloads in großem Maßstab entwickelt wurden. Die Einführung von EF50 und EF80 unterstützt Unternehmen und Neoclouds dabei, den wachsenden Anforderungen von KI, Hochleistungsrechnen (HPC) und transaktionalen Datenbanken gerecht zu werden, auch in neuen Anwendungsfällen wie souveränen KI-Clouds und KI-gestützter Fertigung.

"Daten sind der entscheidende Faktor für die Schaffung von geschäftlichem Mehrwert in Unternehmen und bilden die Grundlage für leistungsintensive Workloads wie KI oder Datenbanken", sagte Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager für Enterprise Storage bei NetApp. "Da Unternehmen mit ständig wachsenden Datenmengen und leistungsintensiven Anwendungen wie dem Training von KI-Modellen, KI-Inferenz und Hochleistungsrechnen konfrontiert sind, benötigen sie eine Infrastruktur, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz bietet, ohne die Komplexität zu erhöhen." NetApp bietet ein umfassendes Portfolio, das alle Phasen der KI-Datenpipeline abdeckt von der Erfassung und Aufbereitung der Daten bis hin zur Einspeisung in GenAI-Modelle, die geschäftliche Erkenntnisse liefern. "Mit den neuen Systemen der EF-Serie, die speziell für extreme Leistungsanforderungen entwickelt wurden, ermöglichen wir unseren Kunden, Workloads mit hohem Durchsatz und geringer Latenz schnell und effizient bereitzustellen und zu skalieren und gleichzeitig den Platzbedarf im Rechenzentrum sowie den Betriebsaufwand zu reduzieren."

In Verbindung mit leistungsstarken parallelen Dateisystemen wie Lustre oder BeeGFS beschleunigen die neuen EF50- und EF80-Systeme HPC-Simulationen und sorgen durch leistungsstarken Arbeitsspeicher für eine vollständige Auslastung der GPUs. So helfen sie Unternehmen dabei, neue Werte und Wettbewerbsvorteile zu einem angemessenen Preis zu erschließen. Kunden von Neocloud-Anbietern, die Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorantreiben, bis hin zu Filmstudios, die riesige Medienbibliotheken verwalten profitieren nicht nur von Leistung und Skalierbarkeit, sondern auch von robusten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Informationen und zur Verhinderung von Datenverlusten.

Die neuen Speichersysteme der EF-Serie bieten einen Lesedurchsatz von über 110 GB/s und einen Schreibdurchsatz von 55 GB/s eine Steigerung um 250 Prozent gegenüber früheren Generationen. Mit einer Energieeffizienz von 63,7 GB/s pro kW und einer Speicherkapazität von 1,5 PB in einem 2U-Gehäuse gewährleisten die neuen Systeme zuverlässige, hohe Leistung bei effizienter Rack-Dichte und zu erschwinglichen Kosten. Mit der EF-Serie können Unternehmen:

hohe Leistung für datenintensive Workloads erzielen und die Kapazität skalieren, ohne dabei an Effizienz oder Latenz einzubüßen

Budgetvorgaben mit hohen Leistungsanforderungen in Einklang bringen, um schneller bessere Entscheidungen zu treffen

die Komplexität bei Verwaltung und Betrieb durch kostengünstigen Blockspeicher, eine optimierte Bereitstellung und den Support durch die technischen Experten von NetApp vereinfachen

"Im Zuge des Eintritts in das Zeitalter der KI stellen viele Unternehmen fest, dass sie ihre Rechenleistung maximieren müssen, um den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen", sagte Clayton Vipond, Senior Solution Architect bei CDW. "Die überarbeitete NetApp EF-Serie bietet den Durchsatz und die Kapazität, die Unternehmen benötigen, um leistungsintensive Workloads zu skalieren, die Daten in Erkenntnisse und Ergebnisse umwandeln."

"Die Systeme der EF-Serie von NetApp bieten Teradata die Speicherleistung, die wir zur Unterstützung unserer anspruchsvollsten Workloads benötigen", sagte Sumeet Arora, Chief Product Officer bei Teradata. "Wir begrüßen es, dass NetApp weiterhin in diese Technologie investiert, und freuen uns darauf, dank der verbesserten Leistung der neuen Modelle Möglichkeiten zu erkunden, die Komplexität der Infrastruktur zu reduzieren und die KI- sowie Datenmodernisierungsinitiativen zu unterstützen, die unseren Kunden am Herzen liegen."

"Mit der Bereitstellung eines leistungsstarken Speichersystems, das parallele Dateisysteme wie Lustre und BeeGFS unterstützt, behauptet sich NetApp in aufstrebenden Branchen wie Neocloud, die das Zeitalter der KI vorantreiben", sagte Simon Robinson, Principal Analyst bei Omdia. "Unsere Untersuchungen bestätigen, dass KI-Workloads ein Maß an reiner Rechenleistung erfordern, das bisher von keiner gängigen Geschäftsanwendung erreicht wird. Mit den neuen Systemen der EF-Serie bietet NetApp eine Lösung, die den Leistungsanforderungen groß angelegter KI-Projekte gerecht wird, sei es beim Modelltraining oder bei der Inferenz."

Die aktualisierte EF-Serie baut auf der jahrzehntelangen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von NetApp auf. Mit mehr als 1 Million Installationen verfügt sie über eine bewährte Erfolgsbilanz, auf die sich Kunden verlassen können.

Zusätzliche Ressourcen

NetApp E-Series Hybrid and EF-Series All Flash: Built for Dedicated, High-Bandwidth Applications

Power your AI Workloads and Data at the Speed of Innovation

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Mehr erfahren Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260317662432/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com