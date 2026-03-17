Die Aktie von Shell war einer unserer absoluten Top-Favoriten zu Corona-Zeiten. Damals kostete das Öl-Schwergewicht kaum über 10,00 € je Anteil und bot eine extrem starke Dividendenrendite. Mittlerweile notiert der Titel fast viermal so hoch, ist aber im aktuellen Umfeld nach wie vor attraktiv. Die Eskalation im Nahen Osten treibt die Energiepreise weltweit nach oben - und rückt Öl- und Gaskonzerne erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Für die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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