Der Krieg im Iran lässt aktuell viele Verbraucher zur Photovoltaik sowie weiteren potenziellen Grünstromtechnologien greifen. Diese kurzfristige Beobachtung teilt der Anbieter Eon mit. Das Energieunternehmen Eon beoachtet aktuell ein hohes Interesse an Photovoltaik, Wärmepumpen und Wallboxen. Hintergrund ist der Irankrieg und der damit verbundene aktuelle Konflikt um Erdöl und Erdgas. Wie das Düsseldorfer Unternehmen mitteilte, sei die Nachfrage nach Solaranlagen im Markt seit Beginn des Krieges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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