Die aktuelle Analystenlandschaft zeigt sich weiterhin konstruktiv gegenüber einer Reihe europäischer und internationaler Titel. Mehrere Research-Häuser bestätigen ihre Kaufempfehlungen und heben ihre Kursziele an oder bekräftigen bestehende Bewertungen. Die Spannbreite der Einschätzungen reicht dabei von klassischen Value-Titeln bis hin zu wachstumsstarken Technologiewerten. Enel-Aktie Goldman Sachs bestätigt die Kaufempfehlung für Enel und setzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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