Seit unseres ersten Tipps im Juli vergangenen Jahres konnte sich die Aktie von Incyte zunächst sehr stark entwickeln und verzeichnete wenige Monate später mehr als +50% Kursgewinn. Seit einigen Wochen ist kurstechnisch jedoch ein wenig der Wurm drin und Anlger fragen sich, wann der Turbo wieder zündet. Der Biopharmakonzern Incyte erzielt weiterhin den Großteil seiner Erlöse mit dem Blockbuster-Medikament Jakafi, das im Jahr 2025 einen Umsatz von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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