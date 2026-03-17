Nvidia sorgt mit einer Ankündigung für große Fragezeichen bei Gamer:innen. Denn die nächste Version der Upscaling-Technologie DLSS sorgt nicht nur für ein besseres Bild bei geringeren Performance-Anforderungen. Eine KI greift auch in den Look der Spiele ein. Seit 2018 bietet Nvidia mit DLSS eine besondere Technik für Gamer:innen an. Das Deep Learning Super Sampling berechnet in Echtzeit Spiele in einer niedrigeren Auflösung, was Performance einspart, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n