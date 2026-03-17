Rheinmetall drückt weiter aufs Tempo. Während die Auftragsbücher ohnehin prall gefüllt sind, untermauert der Düsseldorfer Rüstungskonzern mit einer spektakulären Live-Demonstration im hohen Norden seinen technologischen Führungsanspruch. Im Fokus: Das neue "Mortar Mission Module", das unter arktischen Bedingungen bewiesen hat, dass es bereit für den Ernstfall ist. Die Nachrichtenlage bei Rheinmetall bleibt gut. Wie der DAX-Konzern heute mitteilte, hat die Tochterfirma Rheinmetall Nordic beim sogenannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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